Colisão frontal deixa quatro feridos na VRS-320, entre Braga e Pedro Garcia

Por volta das 22:00 deste domingo (12) uma colisão envolvendo dois veículos na estrada vicinal VRS-320 que liga a cidade de Braga ao Distrito de Pedro Garcia deixou 4 pessoas feridas.

O acidente ocorreu entre um veiculo Chevrolet/Corsa e um veiculo da marca Nissan.

A colisão entre ambos foi frontal, sendo que os dois veículos foram jogados para fora da pista.

Pelas posições dos veículos após a colisão o Chevrolet/Corsa transitava nos sentido Braga/Pedro Garcia e o Nissan no sentido contrário.

Em ambos os veículos estavam ocupados por um casal cada.

As quatros pessoas foram rapidamente socorridas pelas ambulâncias da Prefeitura Municipal de Braga e conduzidas ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela.

Informações extra oficiais que os condutores, ambos masculino sofreram lesões mais graves, sendo que o do Corsa com possível fratura em uma perna e o do Nissan com fraturas nas costelas, as mulheres apenas sofreram ferimentos leves no rosto.

A Brigada Militar rapidamente compareceu ao local, controlou o trânsito.







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