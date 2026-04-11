Tentativa de assalto frustrada no centro de Tenente Portela na manhã deste sábado

Uma tentativa de assalto mobilizou a atenção de comerciantes e moradores do centro de Tenente Portela na manhã deste sábado, 11 de abril. O incidente ocorreu em um estabelecimento comercial localizado na Rua Redenção, por volta das primeiras horas de funcionamento do dia.

Segundo o relato da vítima à reportagem, a ação foi executada por dois homens. Enquanto um dos suspeitos permaneceu do lado de fora da loja, possivelmente monitorando a movimentação da via, o comparsa entrou no local e dirigiu-se diretamente ao caixa, onde exigiu a entrega de dinheiro.

Mesmo diante da abordagem, a atendente manteve a calma e confrontou o criminoso com informações estratégicas. Ela informou ao assaltante que o estabelecimento possui um sistema completo de videomonitoramento em operação e que não havia valores em espécie disponíveis no caixa naquele momento.

Imediatamente após a saída dos indivíduos, a Brigada Militar foi acionada e compareceu ao local para realizar o atendimento da ocorrência. Durante a averiguação, a funcionária colaborou prontamente com os policiais, mostrando as imagens das câmeras de segurança que registraram toda a movimentação da dupla.

Surpreendidos pela negativa e pelo risco de estarem sendo filmados em alta definição, os dois homens desistiram do crime e fugiram do local em direção ignorada. Nada foi levado da loja e ninguém ficou ferido.

As imagens cedidas pelo estabelecimento serão fundamentais para auxiliar na investigação do caso.

Se você for a vítima ou proprietário, lembre-se sempre de priorizar a segurança pessoal e evitar confrontos diretos em situações de risco. O registro da ocorrência é fundamental para o patrulhamento preventivo na região.

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