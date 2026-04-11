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Tentativa de assalto frustrada no centro de Tenente Portela na manhã deste sábado

Criminosos fugiram de mãos vazias após funcionária informar sobre sistema de tf em estabelecimento na Avenida Redenção.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Jornal Província
11/04/2026 às 10h36 Atualizada em 11/04/2026 às 10h42
Tentativa de assalto frustrada no centro de Tenente Portela na manhã deste sábado
(Foto: Jornal Província)

Uma tentativa de assalto mobilizou a atenção de comerciantes e moradores do centro de Tenente Portela na manhã deste sábado, 11 de abril. O incidente ocorreu em um estabelecimento comercial localizado na Rua Redenção, por volta das primeiras horas de funcionamento do dia.

Segundo o relato da vítima à reportagem, a ação foi executada por dois homens. Enquanto um dos suspeitos permaneceu do lado de fora da loja, possivelmente monitorando a movimentação da via, o comparsa entrou no local e dirigiu-se diretamente ao caixa, onde exigiu a entrega de dinheiro.

Mesmo diante da abordagem, a atendente manteve a calma e confrontou o criminoso com informações estratégicas. Ela informou ao assaltante que o estabelecimento possui um sistema completo de videomonitoramento em operação e que não havia valores em espécie disponíveis no caixa naquele momento.

Imediatamente após a saída dos indivíduos, a Brigada Militar foi acionada e compareceu ao local para realizar o atendimento da ocorrência. Durante a averiguação, a funcionária colaborou prontamente com os policiais, mostrando as imagens das câmeras de segurança que registraram toda a movimentação da dupla.

Surpreendidos pela negativa e pelo risco de estarem sendo filmados em alta definição, os dois homens desistiram do crime e fugiram do local em direção ignorada. Nada foi levado da loja e ninguém ficou ferido.

As imagens cedidas pelo estabelecimento serão fundamentais para auxiliar na investigação do caso.

Se você for a vítima ou proprietário, lembre-se sempre de priorizar a segurança pessoal e evitar confrontos diretos em situações de risco. O registro da ocorrência é fundamental para o patrulhamento preventivo na região.

 

 

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