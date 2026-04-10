Menino de 13 anos morre em acidente na BR-285 e comove comunidade

O adolescente Jesus Davi Garcia Vieira, de 13 anos, foi identificado como a vítima fatal de um trágico acidente registrado na manhã desta sexta-feira (10).

O caso ocorreu na BR-285, no interior de Vitória das Missões, enquanto o jovem seguia para a escola. Segundo informações, ele foi atingido por um pulverizador transportado por um caminhão.

Jesus havia saído de casa por volta das 6h40min em direção à parada de ônibus, localizada a cerca de 150 metros. O adolescente costumava fazer o trajeto acompanhado de amigos, que nesta manhã acabaram se atrasando.

Em entrevista, a mãe do menino, Mara Lúcia Garcia, relatou que pediu para o filho não ir à escola naquele dia. Ela contou que o jovem insistiu em sair e, antes de partir, entregou o telefone à mãe após ela dizer que não o retiraria.

Na despedida, Mara Lúcia disse: “vai com Deus, meu filho”, sem imaginar que seria o último momento juntos.

Minutos depois, uma vizinha foi até a residência para informar sobre o acidente.

Muito querido, Jesus era lembrado pela dedicação aos estudos, participação na igreja e pelo sonho de estudar música.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um dos braços do equipamento se abriu durante o trajeto do caminhão e acabou atingindo o adolescente. As circunstâncias do caso serão investigadas pela Polícia Civil.

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