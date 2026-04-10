Sexta, 10 de Abril de 2026
11°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Saída de pista deixa feridos na BR-468 em Coronel Bicaco

Acidente ocorreu ao amanhecer desta sexta-feira e mobilizou equipes de socorro; vítimas foram encaminhadas para atendimento médico.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Observador Regional
10/04/2026 às 13h49
Saída de pista deixa feridos na BR-468 em Coronel Bicaco
(Foto: Reprodução / Observador Regional)

Um sinistro de trânsito foi registrado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (10), por volta das 5h, na rodovia BR-468, no município de Coronel Bicaco, em um ponto conhecido popularmente como “Curva do Rotilli”.

Segundo dados iniciais, um automóvel modelo Renault Clio seguia pela via quando o motorista acabou perdendo o domínio do volante, resultando na saída do carro da pista. As causas do ocorrido ainda não foram esclarecidas.

Profissionais de resgate do próprio município atenderam a ocorrência e prestaram auxílio aos envolvidos, que foram levados para avaliação médica. Um dos ocupantes precisou ser transferido ao Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela, onde passou por exames complementares.

Informações preliminares indicam que os ocupantes do veículo seriam residentes do município de Garibaldi. O carro teve danos significativos em decorrência do acidente.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Produzida com Recurso de IA)
Ação Policial Há 4 horas

Foragido é capturado em Redentora após mais de dois anos fora do sistema prisional

Homem condenado por homicídio também é investigado por outros crimes.

 (Foto: Efetivo 7°BPM)
Carga Apreendida Há 5 horas

Carga irregular de vinhos vinho é apreendida pela Brigada Militar em Tiradentes do Sul

Mercadoria sem liberação aduaneira foi encontrada em veículo vindo da região de fronteira.

 (Foto: Ticiano Kessler/ Litoral Na Rede)
Crime Frustrado Há 7 horas

Homem morre ao tentar invadir igreja evangélica e ficar preso em janela no RS

Ao tentar invadir a igreja, o indivíduo ficou preso na janela vindo a óbito ainda no local

 (Foto: Efetivo 7° BPM)
Apreensão Há 7 horas

Brigada Militar prende homem com 50 buchas de cocaína em Três Passos

Os policiais localizaram com o suspeito 50 buchas de cocaína. Além da droga, também foi apreendida uma quantia em dinheiro.

 (Fotos: Divulgação MB Notícias)
Trânsito Há 7 horas

Acidente entre dois veículos é registrado no fim da tarde na BR-468 em Três Passos

a colisão ocorreu por volta das 17h45, nas proximidades da empresa Heller Escavações, na BR-468.

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 27°
26° Sensação
1 km/h Vento
34% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h48 Nascer do sol
18h23 Pôr do sol
Sábado
29° 12°
Domingo
21° 16°
Segunda
28° 15°
Terça
28° 17°
Quarta
21° 18°
Últimas notícias
Cenário Político Há 9 minutos

Silvana Covatti é confirmada como pré-candidata a vice na chapa de Zucco pelo Progressistas
Trânsito Há 30 minutos

Saída de pista deixa feridos na BR-468 em Coronel Bicaco
Internacional Há 32 minutos

Israel e EUA atacaram 125 mil unidades civis e 32 universidades no Irã
Tecnologia Há 47 minutos

Jumio lança selfie.DONE™ em toda a América Latina
Agricultura Há 47 minutos

Epagri conquista mais dois troféus Onda Verde e se consolida como maior vencedora da história do Prêmio Expressão de Ecologia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,02 -0,69%
Euro
R$ 5,89 -0,50%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 389,004,19 +1,17%
Ibovespa
196,328,30 pts 0.61%
Mega-Sena
Concurso 2994 (09/04/26)
01
10
23
31
40
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 6997 (09/04/26)
22
25
26
55
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3657 (09/04/26)
01
02
04
07
08
10
12
13
17
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2909 (08/04/26)
06
10
12
14
15
18
21
23
31
40
45
47
55
69
70
73
77
87
91
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2942 (08/04/26)
02
09
17
26
37
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias