Saída de pista deixa feridos na BR-468 em Coronel Bicaco

Um sinistro de trânsito foi registrado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (10), por volta das 5h, na rodovia BR-468, no município de Coronel Bicaco, em um ponto conhecido popularmente como “Curva do Rotilli”.

Segundo dados iniciais, um automóvel modelo Renault Clio seguia pela via quando o motorista acabou perdendo o domínio do volante, resultando na saída do carro da pista. As causas do ocorrido ainda não foram esclarecidas.

Profissionais de resgate do próprio município atenderam a ocorrência e prestaram auxílio aos envolvidos, que foram levados para avaliação médica. Um dos ocupantes precisou ser transferido ao Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela, onde passou por exames complementares.

Informações preliminares indicam que os ocupantes do veículo seriam residentes do município de Garibaldi. O carro teve danos significativos em decorrência do acidente.

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