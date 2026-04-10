Foragido é capturado em Redentora após mais de dois anos fora do sistema prisional

A Polícia Civil efetuou, nesta sexta-feira (10/04/2026), a prisão de um homem que estava em situação de fuga desde o início de 2023, quando deixou o sistema prisional.

A operação foi conduzida pela Delegacia de Polícia de Redentora, com apoio de equipes de municípios vizinhos, sendo realizada na área rural da cidade.

Segundo informações das autoridades, o indivíduo cumpria pena por homicídio e não era localizado desde o dia 7 de janeiro de 2023. Durante o período em que permaneceu foragido, ele também teria se envolvido em ocorrência relacionada à violência doméstica, além de ser investigado por suspeita de falsidade ideológica.

Ainda conforme a apuração policial, o homem não havia sido encontrado anteriormente para ser formalmente comunicado sobre medidas protetivas determinadas pela Justiça.

Após ser detido, ele passou pelos procedimentos legais e foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde ficará à disposição do Judiciário.

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