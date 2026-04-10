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Carga irregular de vinhos vinho é apreendida pela Brigada Militar em Tiradentes do Sul

Mercadoria sem liberação aduaneira foi encontrada em veículo vindo da região de fronteira.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Comunicação Social 7º BPM
10/04/2026 às 09h30 Atualizada em 10/04/2026 às 09h56
Carga irregular de vinhos vinho é apreendida pela Brigada Militar em Tiradentes do Sul
(Foto: Efetivo 7°BPM)

Na noite de quinta-feira (09/04), a Brigada Militar realizou a retenção de produtos oriundos de descaminho no município de Tiradentes do Sul.

A ação foi conduzida por uma equipe de Bom Progresso, que interceptou um automóvel procedente da área de fronteira. Durante a fiscalização, os policiais localizaram aproximadamente 100 garrafas de vinho de procedência estrangeira, sem a devida regularização junto à aduana.

Diante da irregularidade, tanto a carga quanto o veículo foram recolhidos pelas autoridades.

O atendimento da ocorrência ficou sob responsabilidade de policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar.

 

 

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