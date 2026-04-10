Carga irregular de vinhos vinho é apreendida pela Brigada Militar em Tiradentes do Sul

Na noite de quinta-feira (09/04), a Brigada Militar realizou a retenção de produtos oriundos de descaminho no município de Tiradentes do Sul.

A ação foi conduzida por uma equipe de Bom Progresso, que interceptou um automóvel procedente da área de fronteira. Durante a fiscalização, os policiais localizaram aproximadamente 100 garrafas de vinho de procedência estrangeira, sem a devida regularização junto à aduana.

Diante da irregularidade, tanto a carga quanto o veículo foram recolhidos pelas autoridades.

O atendimento da ocorrência ficou sob responsabilidade de policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar.

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