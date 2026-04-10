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Júri decide pela absolvição de acusados após longa sessão sobre crime de 2016

Decisão foi anunciada durante a madrugada e Ministério Público já sinaliza recurso.

Por: Marcelino Antunes Fonte: grupo Querência de Comunicações
10/04/2026 às 09h00
Júri decide pela absolvição de acusados após longa sessão sobre crime de 2016
(Foto: Bruno Vargas)

Após quase dez anos do homicídio registrado em setembro de 2016, que vitimou Roque Francisco Unser, o caso teve um desfecho no Tribunal do Júri depois de uma extensa sessão que durou mais de 15 horas.

A condução do julgamento ficou a cargo do magistrado Márcio da Silva Canosa, que divulgou o resultado por volta da 1h da madrugada. Os jurados optaram por inocentar os réus Claudimar Gubiani, Leandro Rodrigues da Silva e Volnei Vicente Deves, afastando todas as acusações.

O desfecho coloca ponto final em um dos processos mais repercutidos da região nos últimos anos, embora ainda exista a possibilidade de novos encaminhamentos na esfera judicial.

Representando a acusação, o promotor Danilo Oliveira Carille informou que o Ministério Público deve ingressar com recurso. Segundo ele, a decisão do conselho de sentença não estaria alinhada com os elementos de prova reunidos ao longo da investigação, que, na avaliação do órgão, indicariam a participação dos acusados. O prazo para recorrer é de até cinco dias.

Por outro lado, a defesa de Claudimar, representada pelo advogado Luiz Gustavo Lippi, afirmou que o resultado já era aguardado. De acordo com ele, os autos não apresentam comprovação objetiva sobre a autoria do disparo fatal. O defensor também enfatizou que a decisão dos jurados é soberana e baseada nas evidências expostas durante o julgamento.

 

 

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