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Homem morre ao tentar invadir igreja evangélica e ficar preso em janela no RS

Ao tentar invadir a igreja, o indivíduo ficou preso na janela vindo a óbito ainda no local

Por: Andre Eberhardt Fonte: G1RS
10/04/2026 às 07h37
Homem morre ao tentar invadir igreja evangélica e ficar preso em janela no RS
(Foto: Ticiano Kessler/ Litoral Na Rede)

Um homem foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (9), preso ao vidro da janela de uma igreja evangélica de Tramandaí, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

De acordo com o delegado Alexandre Souza, o homem — que não teve a identidade e nem idade reveladas — tentou entrar na igreja para furtar pertences do local, mas só parte do corpo dele passou por uma janela.

Gislaine Gonçalves da Silva, pastora da Igreja, disse que o local onde o homem tentou invadir é uma peça em que se guardam os materiais do “espaço kis” da Quadrangular.

“Estamos tristes pelo acontecido. Nosso papel como igreja é acolher estas pessoas e ajudar em uma mudança de vida”, destacou.

A pastora explicou que vizinhos que passaram pelo local na manhã desta quinta-feira viram o homem e acionaram a Polícia, que chegou por volta das 9h30 no local.

O corpo do homem já foi retirado da igreja, e o Instituto-Geral de Perícias (IGP) deve determinar a causa da morte.

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