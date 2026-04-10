Homem morre ao tentar invadir igreja evangélica e ficar preso em janela no RS

Um homem foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (9), preso ao vidro da janela de uma igreja evangélica de Tramandaí, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.
De acordo com o delegado Alexandre Souza, o homem — que não teve a identidade e nem idade reveladas — tentou entrar na igreja para furtar pertences do local, mas só parte do corpo dele passou por uma janela.
Gislaine Gonçalves da Silva, pastora da Igreja, disse que o local onde o homem tentou invadir é uma peça em que se guardam os materiais do “espaço kis” da Quadrangular.
“Estamos tristes pelo acontecido. Nosso papel como igreja é acolher estas pessoas e ajudar em uma mudança de vida”, destacou.
A pastora explicou que vizinhos que passaram pelo local na manhã desta quinta-feira viram o homem e acionaram a Polícia, que chegou por volta das 9h30 no local.
O corpo do homem já foi retirado da igreja, e o Instituto-Geral de Perícias (IGP) deve determinar a causa da morte.