Acidente entre dois veículos é registrado no fim da tarde na BR-468 em Três Passos

As circunstâncias do acidente não foram divulgadas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e estiveram no local para prestar atendimento.

A condutora de 31 anos foi conduzida ao Hospital de Caridade de Três Passos com escoriações no joelho. Ela passou por exame de Raio X, e foi liberada sem ferimentos graves.

A ocorrência envolveu dois carros de passeio em uma colisão lateral. Com o impacto, um dos veículos acabou saindo da pista e caindo em uma vala às margens da rodovia.

De acordo com as informações preliminares, a colisão ocorreu por volta das 17h45, nas proximidades da empresa Heller Escavações, na BR-468.

Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos foi registrado no fim da tarde desta quinta-feira (9), em Três Passos.

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