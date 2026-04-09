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Brigada Militar intercepta carga de cigarros estrangeiros em Três de Maio

Cerca de 341 pacotes foram recolhidos e veículo usado no transporte também foi apreendido

Por: Marcelino Antunes Fonte: Paulo Marques Notícias
09/04/2026 às 11h27
Brigada Militar intercepta carga de cigarros estrangeiros em Três de Maio
(Foto: Divulgação / Brigada Militar)

A Brigada Militar do Rio Grande do Sul realizou a apreensão de uma grande quantidade de cigarros de origem estrangeira na noite de quarta-feira (8), no município de Três de Maio.

Durante a ação, policiais militares do 44º Batalhão de Polícia Militar (44º BPM) apreenderam aproximadamente 341 pacotes de cigarros, além de um veículo utilizado no transporte da carga.

Conforme a corporação, não houve prisões durante a ocorrência. O material foi recolhido e encaminhado para os procedimentos legais cabíveis.

 

 

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