Dupla é presa com mais de 100 gramas de cocaína durante ação policial em Panambi

Durante patrulhamento a guarnição da Brigada Militar de Panambi abordou na Rua 25 de Julho às 2h da madrugada desta quinta-feira dia 9, o condutor de uma motocicleta.

Na revista pessoal foi encontrada com o indivíduo uma porção de cocaína.

Nas proximidades de uma residência, um outro indivíduo foi abordado e assumiu que comercializava entorpecentes.

Foi localizado um pote com mais drogas e balanças de precisão. No total foram apreendidas 101 gramas de cocaína.

Os policiais militares deram voz de prisão aos dois homens sendo conduzidos até a UPA para exame de corpo de delito. Posteriormente foram apresentados na Delegacia de Polícia, onde o delegado plantonista decretou prisão em flagrante. Após os tramites legais os dois foram conduzidos para a Penitenciaria Modulada de Ijuí.

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