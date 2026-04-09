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Homem é morto a tiros dentro de casa em Doutor Maurício Cardoso

Vítima de 42 anos foi encontrada sem vida pelo SAMU; polícia investiga possível execução.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Olinda FM / Guia Crissiumal
09/04/2026 às 09h30
Homem é morto a tiros dentro de casa em Doutor Maurício Cardoso
(Foto: Produzida com Recurso de IA)

No fim da tarde desta quarta-feira, dia 8, forças de segurança foram acionadas para atender uma ocorrência de assassinato no município de Doutor Maurício Cardoso.

A vítima, um homem de 42 anos, identificado como Sidnei Pinheiro dos Santos, foi alvejado por vários tiros dentro da própria residência. Uma equipe do SAMU 192 esteve no local e confirmou o falecimento.

Conforme informações repassadas pela polícia, o homem era natural de Crissiumal e já havia residido no Bairro Paraíso.

As primeiras apurações indicam que o crime pode ter sido uma execução. O local foi isolado por guarnições da Brigada Militar e agentes da Polícia Civil, que deram início aos procedimentos de investigação.

A perícia ficará sob responsabilidade do Instituto-Geral de Perícias, que realizará a coleta de provas para auxiliar na elucidação do caso. Até o momento, não há confirmação sobre a motivação do crime, que será investigada pelas autoridades competentes.

O inquérito segue em andamento, e novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço das investigações.

 

 

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