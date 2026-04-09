Trio acusado por assassinato em 2016 enfrenta júri popular em Santo Augusto

Nesta quinta-feira, dia 9 de abril, a partir das 7h30 da manhã, acontece no Fórum de Santo Augusto o julgamento de três homens denunciados pela morte de Roque Francisco Unser. O crime foi registrado no ano de 2016, no interior do município de São Martinho, na comunidade de Santa Lúcia.

Serão levados a julgamento pelo Tribunal do Júri Claudimar Gubiani, de 44 anos, Leandro Rodrigues da Silva, de 52, e Volnei Vicente Deves, de 57 anos. Eles são acusados de homicídio qualificado, com agravantes como motivo considerado fútil e execução por meio de emboscada.

De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público, o assassinato ocorreu na noite de 30 de setembro de 2016, poucos dias antes das eleições municipais. A investigação aponta que o crime teria relação com conflitos políticos na época.

Ainda conforme a acusação, os envolvidos teriam agido com planejamento, bloqueando a estrada com galhos e pedras para forçar a parada do veículo da vítima. No momento em que Roque Francisco Unser parou, acabou sendo atingido por um disparo de arma de fogo.

Durante a sessão, devem ser ouvidas 13 testemunhas, além dos depoimentos dos próprios acusados.

A defesa de Leandro Rodrigues da Silva e Volnei Vicente Deves está a cargo dos advogados Vanderlei Pompeo de Mattos e Guilherme Rafael Kondra Pompeo de Mattos. Já Claudimar Gubiani é representado pelo advogado Luiz Gustavo Lippi Sarmento.

O julgamento será conduzido pelo juiz de Direito Marcio da Silva Canosa. Até o momento, a sessão está confirmada, porém ainda pode ser adiada ou suspensa, dependendo de uma decisão judicial relacionada a um pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de um dos réus.

Na acusação, atua o promotor de Justiça Danilo Oliveira Carilli, representando o Ministério Público, com o apoio da assistente de acusação Fernanda Regina Unser.

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