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Brigada Militar e Polícia Civil apreendem carga de contrabando em Tiradentes do Sul, na tarde desta quarta-feira (08/04).

Estima-se que o prejuízo ao crime organizado tenha sido de R$ 110 mil.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Comunicação Social 7º BPM
09/04/2026 às 07h33
Brigada Militar e Polícia Civil apreendem carga de contrabando em Tiradentes do Sul, na tarde desta quarta-feira (08/04).
(Foto: Efetivo 7º BPM)

Na tarde desta quarta-feira (08), uma ação conjunta da Brigada Militar e da Polícia Civil resultou na apreensão de uma grande carga de cigarros contrabandeados no município de Tiradentes do Sul.

A operação ocorreu no âmbito da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras, a partir de informações levantadas pelo setor de inteligência.

A ofensiva contou com a atuação de policiais militares da Força Tática de Três Passos, além da guarnição de Crissiumal, em conjunto com agentes da Polícia Civil.

Durante a ação, foram apreendidos 14 mil maços de cigarros de origem estrangeira, além de um veículo utilizado no transporte da mercadoria ilícita.

De acordo com estimativas das autoridades, o prejuízo causado ao crime organizado chega a cerca de R$ 110 mil.

A ocorrência foi atendida por policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), que reforçam a importância das ações integradas no combate aos crimes transfronteiriços na região.


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