Prisão por violência doméstica é realizada em Coronel Bicaco

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Coronel Bicaco, com apoio do 7⁰ BPM da Brigada Militar, cumpriu, na tarde de hoje, mandado de busca e apreensão e mandado de prisão preventiva no município de Coronel Bicaco.

A ação resultou na prisão de um indivíduo masculino contra o qual havia mandado de prisão preventiva pelo crime de violência doméstica.

O preso, ao perceber a chegada da força policial, se evadiu para uma área de mata, porém, sendo capturado pelos policiais logo em seguida.

Após as diligências de praxe, o preso foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos.





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