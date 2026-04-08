Homem é detido com veículo furtado durante operação da Brigada Militar em Horizontina

A Brigada Militar, por meio do 44º Batalhão de Polícia Militar, efetuou a prisão de um indivíduo de 35 anos pelo crime de receptação na terça-feira, dia 7, durante mais uma etapa da Operação Cerco Fechado, no município de Horizontina.

De acordo com a corporação, a ação teve início após o recebimento de informações que indicavam a circulação de um veículo em atitude suspeita. A guarnição realizou a abordagem e, ao consultar os dados no sistema, constatou que o automóvel possuía registro de furto/roubo.

Diante da confirmação, o condutor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

O veículo recuperado foi removido e levado a um depósito credenciado da cidade.

A Operação Cerco Fechado tem como foco reforçar o policiamento ostensivo e atuar no enfrentamento à criminalidade, buscando garantir mais segurança à comunidade.

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