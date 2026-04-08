Pista molhada causa acidente na SC-163 em Itapiranga

Um sinistro de trânsito envolvendo três automóveis foi registrado por volta das 16h30 desta terça-feira, dia 7, na rodovia SC-163, nas imediações da Cervejaria Lassberg, no município de Itapiranga.

A ocorrência envolveu um Chevrolet Celta, um Chevrolet Onix e um Renault Logan pertencente à Secretaria Municipal de Saúde. Conforme informações apuradas no local, o Onix e o Logan trafegavam em direção ao centro da cidade, enquanto o Celta seguia no sentido contrário, rumo a Iporã do Oeste.

Devido às condições da pista, o Celta acabou deslizando, invadindo a faixa oposta e provocando a colisão. O condutor, um jovem, relatou que perdeu o controle da direção. No veículo também estava uma passageira, que não sofreu ferimentos.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram o encaminhamento de um ocupante do veículo oficial até o hospital de Itapiranga. Apesar de não apresentar lesões, o atendimento foi realizado de forma preventiva.

O motorista do Onix também não se feriu. A Polícia Militar esteve no local prestando apoio até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual, responsável pelo registro da ocorrência e controle do trânsito.

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