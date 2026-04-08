Capotamento na RSC-472 mobiliza equipes de resgate em Tenente Portela nesta Quarta-feira

​Um grave acidente de trânsito foi registrado no início da manhã desta quarta-feira (8), na rodovia RSC-472, no trecho que liga os municípios de Palmitinho e Tenente Portela. Por volta das 07h30, um automóvel Fiat capotou após a condutora, que era a única ocupante do veículo perder o controle do mesmo em uma curva.

O sinistro aconteceu nas proximidades da Linha da Paz, no Lajeado Filisbino, ponto situado perto da entrada para a localidade de Barreiro. Segundo informações de ouvintes da Rádio Província FM que passavam pelo trecho no momento do ocorrido, o veículo trafegava no sentido Palmitinho – Tenente Portela quando saiu da pista.

​Atendimento e Resgate

​Equipes do SAMU e da Brigada Militar/Polícia Rodoviária já estão no local prestando os primeiros socorros. Relatos iniciais dão conta de que a condutora ficou presa às ferragens, o que exigiu um trabalho minucioso das equipes de resgate para a extração e encaminhamento ao hospital.

Orientações aos Motoristas

​O trânsito no local exige atenção redobrada dos motoristas que trafegam pela região:

​Fluxo lento: Devido à presença das viaturas de resgate sobre a pista e no acostamento.

​Curvas sinuosas: O trecho é conhecido pela periculosidade, especialmente em horários de visibilidade reduzida ou pista úmida.

​Atenção: Respeite a sinalização dos agentes que orientam a passagem de veículos no local.

Equipes do Samu removeram a vítima das ferragens e conduziram ao Hospital para atendimento médico. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

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