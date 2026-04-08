Veículo colide com árvore caída sobre a pista na ERS-155, em Santo Augusto

Nesta terça-feira, 7, um automóvel de cor branca colidiu com uma árvore que havia caído sobre a pista da ERS-155, no km 60, nas proximidades da Granja Durlo, em Santo Augusto.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual – Pelotão de Santo Augusto, o acidente não resultou em feridos, causando apenas danos materiais ao veículo.

Atualização: Segundo a condutora, a árvore caiu sobre o carro no momento quando ela estava passando.





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