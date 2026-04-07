Terça, 07 de Abril de 2026
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

PGR defende eleições diretas para mandato-tampão de governador do Rio

Parecer considera que a vacância foi gerada por motivos eleitorais

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/04/2026 às 15h44
PGR defende eleições diretas para mandato-tampão de governador do Rio
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou nesta terça-feira (7) ao Supremo Tribunal Federal (STF) parecer favorável à realização de eleições diretas para o mandato-tampão de governador do Rio de Janeiro.

O parecer foi anexado à ação na qual o diretório estadual do PSD defende eleições populares para o comando interino do estado, e não votação indireta, por meio dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

No entendimento da procuradoria, a condenação do ex-governador Cláudio Castro pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) gerou a vacância por motivos eleitorais. Dessa forma, o governador deve ser escolhido pela população.

"Esse quadro, a toda evidência, não se coaduna com a determinação de realização de eleições indiretas, a qual – por isso mesmo – torna-se passível de adequação pela via reclamatória", afirmou a PGR.

O julgamento definitivo no STF sobre a eleição para mandato-tampão no Rio será nesta quarta-feira (8). Quem for eleito para comandar o estado ficará no cargo até o fim deste ano, Em janeiro, o governador eleito nas eleições de outubro assumirá o cargo pelos próximos quatro anos.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Entenda

No dia 23 de março, Castro foi condenado à inelegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em função da condenação, o tribunal determinou que um governador seria escolhido por eleições indiretas para mandato-tampão.

Contudo, o PSD recorreu ao Supremo e defendeu eleições diretas. No dia anterior ao julgamento, Castro renunciou ao mandato para cumprir o prazo de desincompatibilização para se candidatar ao Senado. A medida foi vista como uma manobra para forçar a realização de eleições indiretas, e não diretas. O ex-governador poderia deixar o cargo até o dia 4 de abril.

A eleição para o mandato-tampão deverá ser realizada porque a linha sucessória do estado está desfalcada.

O ex-vice-governador Thiago Pampolha deixou o cargo, em 2025, para assumir uma vaga no Tribunal de Contas do estado. Desde estão, o estado não tem vice-governador.

O próximo na linha sucessória seria o presidente da Alerj, o deputado estadual Rodrigo Bacellar . No entanto, o parlamentar foi cassado na mesma decisão do TSE que condenou Castro. Antes da decisão, Bacellar também foi afastado da presidência da Casa por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele é investigado no caso que envolve o ex-deputado TH Joias .

O presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ricardo Couto de Castro, exerce interinamente o cargo de governador do estado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tomaz Silva/Agência Brasil
Justiça Há 2 minutos

Governo do Rio diz que entregou imagens da Operação Contenção à PF

Realizada no ano passado, operação deixou mais de 120 mortos
Justiça Há 3 horas

Polícia Civil de SP faz operação contra o PCC em quatro cidades

Ação se concentra em municípios do litoral paulista

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Justiça Há 1 dia

PF diz que PM do Rio ainda não entregou imagens da Operação Contenção

Corporação será responsável pela perícia do material

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 3 dias

Termina neste sábado prazo para que partidos registrem seus estatutos

TSE informa que a exigência segue a legislação eleitoral

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 4 dias

Janela de migração partidária termina nesta sexta-feira

Regra permite troca de legenda sem risco de perda do mandato

Tenente Portela, RS
27°
Chuva
Mín. 18° Máx. 29°
29° Sensação
4.87 km/h Vento
71% Umidade
100% (39.98mm) Chance chuva
06h47 Nascer do sol
18h26 Pôr do sol
Quarta
23° 15°
Quinta
25° 13°
Sexta
27° 12°
Sábado
29° 12°
Domingo
22° 16°
Últimas notícias
Entretenimento Há 2 minutos

Cresce procura por atendimento domiciliar a idosos no Brasil
Economia Há 2 minutos

Governo avalia uso do FGTS para quitar dívidas, diz Durigan
Saúde Há 2 minutos

Entidades médicas criticam renovação de CNH sem exame de aptidão
Internacional Há 2 minutos

Rússia e China vetam resolução sobre Ormuz em Conselho de Segurança
Senado Federal Há 2 minutos

Zenaide Maia defende orçamento público que permita manter e ampliar o Samu

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 +0,31%
Euro
R$ 5,98 +0,67%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 375,217,51 -1,57%
Ibovespa
186,897,11 pts -0.7%
Mega-Sena
Concurso 2992 (04/04/26)
04
17
23
33
36
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6994 (06/04/26)
21
29
44
53
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3654 (06/04/26)
01
02
03
04
06
07
11
15
17
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2908 (06/04/26)
00
05
11
14
15
20
22
26
32
38
43
46
53
58
72
77
93
94
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2941 (06/04/26)
19
26
28
29
34
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias