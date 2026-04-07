Polícia Civil prende mulher por tentativa de homicídio em Três de Maio

Na manhã desta terça-feira, dia 7, agentes da Polícia Civil realizaram a prisão de uma mulher de 30 anos no bairro São Pedro, no município de Três de Maio, sob acusação de tentativa de assassinato.

A ordem de prisão preventiva foi expedida após investigações apontarem a participação da suspeita em um episódio ocorrido no último dia 29 de março. Na ocasião, ela teria atingido outra mulher com golpes de faca. A vítima ficou gravemente ferida, recebeu atendimento de emergência e continua internada no Hospital São Vicente.

Concluídos os trâmites legais, a detida foi levada ao Presídio de Santa Rosa, onde permanecerá sob custódia à disposição da Justiça.