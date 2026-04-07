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Colisão entre carro e caminhão deixa dois feridos na ERS-587 em Seberi

Vítimas foram encaminhadas a hospitais da região

Por: Marcelino Antunes Fonte: Levi de Oliveira/Portal A Informação
07/04/2026 às 10h25
Colisão entre carro e caminhão deixa dois feridos na ERS-587 em Seberi
(Foto: Internauta / Portal A Informação)

No final da tarde desta segunda-feira, dia 6 de abril, um acidente de trânsito foi registrado na ERS-587, no município de Seberi, nas proximidades do lar de idosos, na entrada para a Linha Chico Domingos.

A ocorrência envolveu um veículo Volkswagen Voyage, com placas no padrão Mercosul, e um caminhão. No automóvel estavam duas pessoas, moradoras de Cristal do Sul, que ficaram feridas com o impacto.

A condutora e o passageiro foram socorridos por equipes do SAMU e encaminhados ao Hospital Pio XII, onde foram atendidas. Posteriormente, ambos foram transferidos para o Hospital São José, em Rodeio Bonito, onde permanecem internados e devem passar por procedimentos médicos.

De acordo com informações repassadas por familiares, as vítimas sofreram fraturas, mas sem gravidade e não correm risco de vida.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência, dando suporte e orientando o trânsito

As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

 

 

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