Colisão entre carro e caminhão deixa dois feridos na ERS-587 em Seberi

No final da tarde desta segunda-feira, dia 6 de abril, um acidente de trânsito foi registrado na ERS-587, no município de Seberi, nas proximidades do lar de idosos, na entrada para a Linha Chico Domingos.

A ocorrência envolveu um veículo Volkswagen Voyage, com placas no padrão Mercosul, e um caminhão. No automóvel estavam duas pessoas, moradoras de Cristal do Sul, que ficaram feridas com o impacto.

A condutora e o passageiro foram socorridos por equipes do SAMU e encaminhados ao Hospital Pio XII, onde foram atendidas. Posteriormente, ambos foram transferidos para o Hospital São José, em Rodeio Bonito, onde permanecem internados e devem passar por procedimentos médicos.

De acordo com informações repassadas por familiares, as vítimas sofreram fraturas, mas sem gravidade e não correm risco de vida.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência, dando suporte e orientando o trânsito

As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

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