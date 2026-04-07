Brigada Militar prende três homens em Crissiumal, na noite desta segunda-feira (06/04).

No âmbito da Operação Proscriptus policiais militares do 7° BPM, prenderam três indivíduos por porte ilegal de arma de fogo, dano ao patrimônio público, furto qualificado, associação criminosa e recaptura de foragido do sistema prisional.

Após informações de que havia três indivíduos caminhando nas lavouras, imediatamente a guarnição iniciou as diligências, logrando êxito na localização e abordagem.

Durante a ação foram localizados e apreendidos dois revólver calibre 38, 46 munições, uma quantia em dólares, euros e reais em moeda corrente, uma faca, dois celulares, duas lanternas, além de outros materiais e ferramentas possivelmente utilizadas para arrombamento.

Em consulta ao sistema informatizado um dos indivíduos estava foragido do sistema prisional.

Diante dos fatos, os presos foram encaminhados até a Delegacia de Polícia para lavratura do auto de prisão em flagrante.

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