Representante comercial morre em colisão entre carro e caminhão no Noroeste do RS

Um grave acidente de trânsito foi registrado na BR-285, nas proximidades da localidade do Salto, no sentido Bozano–Panambi, e resultou na morte de um homem na tarde desta segunda-feira, 6. A colisão envolveu uma carreta e uma caminhonete.

A vítima fatal, morador de Ijuí, identificado como Sandro Emilio Scheuer, de 56 anos.

Segundo informações, a carreta bitrem de uma empresa de Santa Bárbara do Sul seguia no sentido Panambi/Ijuí quando aconteceu a colisão na faixa de domínio das três pistas, com veículo Creta de Ijuí que seguia no sentido contrário.

O corpo da vítima, após perícia, foi encaminhado para o IML de Ijuí, onde passará por exames complementares de necropsia.

A investigação do acidente está a cargo da Polícia Civil de Ijuí. Segundo informações de familiares, a vítima era representante comercial de ração e estava se deslocando para Panambi a trabalho





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