Colisão frontal deixa casal de idosos ferido na RS-342, em Três de Maio

Um acidente de trânsito do tipo colisão frontal foi registrado por volta das 13h20min desta segunda-feira (06), na RS-342, na localidade de Esquina Jost, em frente à comunidade de Tarumã, no trecho entre Três de Maio e Independência.

A colisão envolveu uma caminhonete Ford Pampa, emplacada em Independência, ocupada por um casal de idosos, e um caminhão Scania com baú, de Três de Maio, que trafegava no sentido contrário.

O motorista da caminhonete, de 74 anos, e a passageira ficaram feridos e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU, sendo encaminhados para atendimento no Hospital São Vicente de Paulo.

Os dois ocupantes do caminhão não se feriram.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência, realizou o controle do trânsito no local e acionou o Comando Rodoviário da Brigada Militar, grupo de Santa Rosa, responsável pelo registro do acidente.





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