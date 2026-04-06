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Sargento da PM morre em acidente com moto no domingo de Páscoa

Policial de 41 anos não resistiu após ser socorrido em estado grave depois de colisão na SC-370.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Oeste Mais
06/04/2026 às 13h59
Sargento da PM morre em acidente com moto no domingo de Páscoa
(Foto: Reprodução -PMRv)

Um sargento da Polícia Militar de Santa Catarina morreu após um grave acidente de trânsito na manhã de domingo, dia 5, na SC-370, em Gravatal, no Sul catarinense. Maurício Menegaz Fernandes, de 41 anos, não resistiu aos ferimentos depois de uma colisão entre a motocicleta que conduzia e um carro, por volta das 8h15, no km 157,850 da rodovia, no bairro Termas.

Conforme a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente foi do tipo colisão transversal e envolveu uma BMW F 850 GS e um Chevrolet Cruze Sedan. De acordo com o levantamento no local, o carro seguia no sentido Gravatal a Tubarão quando acessou a entrada de um condomínio, contornou o canteiro central e, ao tentar retornar para a pista, acabou cortando a trajetória da motocicleta, que trafegava no mesmo sentido.

Ainda segundo a PMRv, a colisão ocorreu no centro da pista, com base em marcas de arrastamento e detritos encontrados no local. Quando a guarnição chegou, os veículos permaneciam nas posições finais do impacto.

O sargento foi socorrido em estado grave pelo Samu e encaminhado ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão, onde morreu pouco depois de dar entrada na sala de emergência. Já o motorista do carro, de 58 anos, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital de Armazém.

O teste do bafômetro realizado no condutor do automóvel não apontou embriaguez. No motociclista, o exame não pôde ser realizado devido à gravidade do quadro clínico.

3º sargento da PM

Maurício Menegaz Fernandes era 3º sargento e atuava no 35º Batalhão de Polícia Militar. Em nota, a corporação destacou a trajetória do policial, marcada por coragem, dedicação e elevado espírito público, além de ressaltar que ele era reconhecido como um profissional exemplar, pai presente e amigo leal (veja acima).

O velório foi iniciado por volta das 21 horas deste domingo, no Crematório Império, em Tubarão. A cerimônia de despedida está prevista para esta segunda-feira, dia 6, às 11 horas da manhã, seguida de cremação no mesmo local.

A morte do sargento gerou grande comoção entre familiares, amigos e colegas de farda. Em manifestação oficial, a Polícia Militar lamentou a perda e se solidarizou com os familiares, destacando que o legado de compromisso com a segurança pública permanecerá na memória da corporação e da comunidade.


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