Sargento da PM morre em acidente com moto no domingo de Páscoa

Um sargento da Polícia Militar de Santa Catarina morreu após um grave acidente de trânsito na manhã de domingo, dia 5, na SC-370, em Gravatal, no Sul catarinense. Maurício Menegaz Fernandes, de 41 anos, não resistiu aos ferimentos depois de uma colisão entre a motocicleta que conduzia e um carro, por volta das 8h15, no km 157,850 da rodovia, no bairro Termas.

Conforme a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente foi do tipo colisão transversal e envolveu uma BMW F 850 GS e um Chevrolet Cruze Sedan. De acordo com o levantamento no local, o carro seguia no sentido Gravatal a Tubarão quando acessou a entrada de um condomínio, contornou o canteiro central e, ao tentar retornar para a pista, acabou cortando a trajetória da motocicleta, que trafegava no mesmo sentido.

Ainda segundo a PMRv, a colisão ocorreu no centro da pista, com base em marcas de arrastamento e detritos encontrados no local. Quando a guarnição chegou, os veículos permaneciam nas posições finais do impacto.

O sargento foi socorrido em estado grave pelo Samu e encaminhado ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão, onde morreu pouco depois de dar entrada na sala de emergência. Já o motorista do carro, de 58 anos, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital de Armazém.

O teste do bafômetro realizado no condutor do automóvel não apontou embriaguez. No motociclista, o exame não pôde ser realizado devido à gravidade do quadro clínico.

3º sargento da PM

Maurício Menegaz Fernandes era 3º sargento e atuava no 35º Batalhão de Polícia Militar. Em nota, a corporação destacou a trajetória do policial, marcada por coragem, dedicação e elevado espírito público, além de ressaltar que ele era reconhecido como um profissional exemplar, pai presente e amigo leal (veja acima).

O velório foi iniciado por volta das 21 horas deste domingo, no Crematório Império, em Tubarão. A cerimônia de despedida está prevista para esta segunda-feira, dia 6, às 11 horas da manhã, seguida de cremação no mesmo local.

A morte do sargento gerou grande comoção entre familiares, amigos e colegas de farda. Em manifestação oficial, a Polícia Militar lamentou a perda e se solidarizou com os familiares, destacando que o legado de compromisso com a segurança pública permanecerá na memória da corporação e da comunidade.





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