Homem fica gravemente ferido após ser agredido com arma branca em Tiradentes do Sul

Uma ocorrência de agressão mobilizou equipes de emergência na noite deste domingo (5), na localidade de Alto Uruguai no município de Tiradentes do Sul.

Por volta das 22h45min, a guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada pelo telefone 193 para prestar atendimento pré-hospitalar a uma vítima de agressão por arma branca. Diante da gravidade da situação e da informação inicial de mais de uma vítima, equipes da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e do Corpo de Bombeiros deslocaram até o local.

Ao chegarem na residência, localizada no bairro Alto Uruguai, os socorristas encontraram um homem de 54 anos deitado sobre um colchão no pátio, em frente à casa.

Ele apresentava diversos ferimentos graves, incluindo laceração na orelha esquerda, um corte no pescoço e um ferimento no abdômen. Familiares haviam colocado um pano ao redor do pescoço da vítima na tentativa de estancar a hemorragia. O homem já havia perdido grande quantidade de sangue e estava em estado de choque.

Após os primeiros atendimentos, ele foi imobilizado em maca e encaminhado pela equipe do SAMU ao Hospital de Caridade para atendimento médico.

No mesmo local, a filha da vítima, de 25 anos, também apresentava ferimento na boca. Conforme relato, ela teria sido atingida por uma pedrada no rosto. A jovem foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital de Caridade de Três Passos.

A Brigada Militar acompanhou a ocorrência. As circunstâncias da agressão não foram divulgadas.