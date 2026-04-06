Homem agride companheira com garfo durante discussão em Itapiranga

Diante da situação, o autor recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de São Miguel do Oeste.

O homem negou as agressões, porém uma testemunha confirmou parte dos fatos. O casal já possuía histórico de desentendimentos.

No local, uma mulher de 26 anos relatou que, após uma discussão, o companheiro, de 22 anos, passou a arremessar seus pertences para fora da residência, além de ameaçá-la. Em determinado momento, ele desferiu um golpe com um garfo, causando lesões leves.

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de ameaça no contexto de violência doméstica na Rua São Bonifácio, no Centro de Itapiranga, na manhã de sexta-feira, 03, por volta do meio-dia.

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