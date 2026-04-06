Adolescente de 16 anos é morto por policiais após balear três pessoas em Santa Maria

Um adolescente de 16 anos morreu após ser baleado por policiais, na madrugada de sábado (4), em Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul. Segundo a Brigada Militar (BM), ele havia atirado contra três pessoas momentos antes.
De acordo com a corporação, o adolescente foi identificado como Kaike Koslowski. Ele teria aparecido armado e com uma camiseta cobrindo a cabeça, nas proximidades de um bar, no Centro da cidade.
Ainda conforme a polícia, o adolescente atirou no abdômen de um homem de 29 anos e feriu outras duas pessoas, um homem e uma mulher. Dois policiais que estavam de folga presenciaram a situação e reagiram.
Houve troca de tiros. O adolescente foi atingido e morreu no local.
Os três feridos foram levados ao hospital de Santa Maria. A Polícia Civil investiga o caso.
