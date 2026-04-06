Redentorense baleado ao sair do trabalho durante confronto entre criminosos e BM em Canoas morre no hospital

Um homem de 34 anos, identificado como Flávio Lucas dos Santos Grubert, de 34 anos, natural de Redentora, morreu na tarde deste domingo (5), em Canoas, após não resistir aos ferimentos provocados por um disparo de arma de fogo.

Ele estava internado no Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) desde sábado (4), quando foi atingido durante uma troca de tiros entre criminosos e a Brigada Militar, no bairro Harmonia.

O caso teve início após dois homens roubarem um veículo no bairro Marechal Rondon. A Brigada Militar foi acionada e localizou os suspeitos durante patrulhamento no bairro Mathias Velho, iniciando uma perseguição que terminou em confronto armado. Os criminosos foram baleados, sendo que um morreu ainda no sábado. Um policial também ficou ferido após cair da moto durante a ação, mas passa bem. Na troca de tiros entre os criminosos e a BM, Flavio Lucas foi atingido. Ele havia acabado de sair do trabalho e estava com o pai no momento em que foi baleado. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital, onde a morte cerebral foi confirmada pela equipe médica neste domingo.

Segundo relatos de conhecidos, Lucas trabalhava em uma empresa de distribuição de hortaliças para escolas e era visto como um homem dedicado. “Um guri bem trabalhador e educado”, disse uma pessoa próxima da família. A esposa, Camila Alves, lamentou a perda: “Estou sem chão”. Ele deixa a companheira e um enteado.