Caminhonete roubada é recuperada pela Brigada Militar em Crissiumal

A Brigada Militar recuperou, na noite deste domingo (05), em Crissiumal, uma caminhonete que havia sido roubada de uma propriedade rural no município de Ajuricaba.

Além do veículo, os criminosos também haviam furtado algumas armas, que foram localizadas e recuperadas durante a ação policial.

Apesar da recuperação dos itens, até o momento ninguém foi preso. A polícia segue realizando diligências para identificar e capturar os responsáveis pelo crime.







■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp



