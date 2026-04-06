Segunda, 06 de Abril de 2026
18°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Caminhonete roubada é recuperada pela Brigada Militar em Crissiumal

Apesar da recuperação dos itens, até o momento ninguém foi preso.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Guia Crissiumal
06/04/2026 às 12h28
Caminhonete roubada é recuperada pela Brigada Militar em Crissiumal
(Foto: Reprodução Guia Crissiumal)

A Brigada Militar recuperou, na noite deste domingo (05), em Crissiumal, uma caminhonete que havia sido roubada de uma propriedade rural no município de Ajuricaba.

Além do veículo, os criminosos também haviam furtado algumas armas, que foram localizadas e recuperadas durante a ação policial.

Apesar da recuperação dos itens, até o momento ninguém foi preso. A polícia segue realizando diligências para identificar e capturar os responsáveis pelo crime.


■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução)
Ronda Policial Há 38 minutos

Redentorense baleado ao sair do trabalho durante confronto entre criminosos e BM em Canoas morre no hospital

Segundo relatos de conhecidos, Lucas trabalhava em uma empresa de distribuição de hortaliças para escolas e era visto como um homem dedicado

 (Foto: Arte Sistema Província)
Polícial Há 14 horas

Homem é preso suspeito de matar o pai no interior de Porto Lucena

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

 (Foto: Márcio Santos / Grupo Caçadores de Notícias)
Trânsito Há 16 horas

Motociclista fica ferido após acidente no centro de Ijuí

o motociclista perdeu o controle da direção e acabou colidindo contra o canteiro da via, sofrendo uma queda violenta.

 (Foto: Reprodução / Observador Regional)
Violência Urbana Há 2 dias

Ataque brutal em praça mobiliza polícia e deixa homem em estado grave em Boa Vista do Buricá

Confusão iniciada em bar termina com duas pessoas feridas, uma delas internada na UTI após agressões registradas em vídeo.

 (Foto: Efetivo 7º BPM)
Contrabando Há 3 dias

Brigada Militar intercepta mercadoria ilegal e veículo durante ação em Humaitá

Quase 10 mil maços de cigarros estrangeiros foram recolhidos; operação causa prejuízo superior a R$ 100 mil ao crime.

Tenente Portela, RS
30°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 32°
30° Sensação
3.42 km/h Vento
46% Umidade
54% (0.28mm) Chance chuva
06h46 Nascer do sol
18h27 Pôr do sol
Terça
28° 18°
Quarta
22° 13°
Quinta
25° 11°
Sexta
27° 12°
Sábado
29° 12°
Últimas notícias
Tempo Há 4 minutos

Rio Grande do Sul entra em alerta para tempestades com risco de granizo e ventos de até 100 km/h
Tecnologia Há 9 minutos

Fotografia de eventos une técnica e sensibilidade
Saúde Há 9 minutos

Secretaria da Saúde reforça importância da vacinação contra Influenza
Senado Federal Há 9 minutos

CDH aponta urgência da promoção de políticas pela paz
Internacional Há 9 minutos

EUA e Israel atacam principal universidade de tecnologia do Irã

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,14%
Euro
R$ 5,95 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,850,04 +4,55%
Ibovespa
188,254,45 pts 0.03%
Mega-Sena
Concurso 2992 (04/04/26)
04
17
23
33
36
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6993 (04/04/26)
07
17
25
49
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3653 (04/04/26)
02
03
04
06
07
08
10
11
13
14
16
18
19
20
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2907 (01/04/26)
00
01
04
05
09
25
27
28
34
36
53
58
67
69
72
80
82
93
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2940 (04/04/26)
05
13
18
29
31
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias