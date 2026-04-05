Homem é preso suspeito de matar o pai no interior de Porto Lucena

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante por suspeita de matar o pai, de 65, com um golpe de faca no pescoço na noite de sexta-feira (3), no interior de Porto Lucena, no noroeste do Estado.

Segundo a Brigada Militar do município, o homem relatou que dormia quando acordou com os gritos de socorro da mãe. Ele afirmou que encontrou o pai na porta do quarto com um machado.

Em seguida, os dois iniciaram uma luta corporal que terminou do lado de fora da residência, onde o filho atingiu o idoso com uma facada no pescoço, por volta das 23h, ainda conforme a BM.

Após o ocorrido, o autor pediu ajuda para um vizinho, que chamou as forças de segurança. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.