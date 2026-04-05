Motociclista fica ferido após acidente no centro de Ijuí

Um acidente de trânsito foi registrado no início da madrugada deste domingo (05), em Ijuí, na Rua Dr. Pestana, nas proximidades da rótula com a Avenida Coronel Dico.

De acordo com as informações, o motociclista perdeu o controle da direção e acabou colidindo contra o canteiro da via, sofrendo uma queda violenta.

O jovem foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado para atendimento médico. A Brigada Militar esteve no local e realizou o registro da ocorrência.





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