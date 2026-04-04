Ataque brutal em praça mobiliza polícia e deixa homem em estado grave em Boa Vista do Buricá

Na noite desta quinta-feira (2), um episódio de violência chocou moradores de Boa Vista do Buricá e ganhou ampla repercussão nas redes sociais. Imagens que circulam na internet mostram um grupo, aparentemente composto por jovens, agredindo violentamente uma pessoa que estava caída no chão, com chutes e golpes utilizando pedaços de madeira.

No vídeo, também é possível identificar que uma mulher teria sido agredida durante a confusão. Em determinado momento das imagens, ela aparece caindo ao solo, o que intensifica a gravidade da ocorrência.

De acordo com informações preliminares, o caso teria começado em um bar localizado na área central do município e, posteriormente, se estendido até a praça nas proximidades da Igreja Matriz.

A Brigada Militar foi acionada e se deslocou rapidamente até o local. Ao chegar, os policiais encontraram apenas as vítimas, um homem e uma mulher, que já haviam sido agredidos. Equipes de socorro prestaram atendimento imediato e encaminharam ambos ao Hospital de Boa Vista do Buricá.

Conforme as informações mais recentes, devido à gravidade dos ferimentos, o homem precisou ser transferido para o Hospital de Santa Rosa, onde permanece internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A Brigada Militar realizou o registro da ocorrência, incluindo a coleta das imagens que circulam nas redes sociais, e encaminhou o caso à Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação dos fatos.

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