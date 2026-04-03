Brigada Militar intercepta mercadoria ilegal e veículo durante ação em Humaitá

Uma ação da Brigada Militar resultou na apreensão de uma grande quantidade de produtos contrabandeados na manhã desta sexta-feira, no município de Humaitá. A ocorrência foi registrada durante atividades da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras.

Durante a ofensiva, equipes do 7º Batalhão de Polícia Militar localizaram e recolheram 9.680 maços de cigarros de procedência estrangeira, além de um automóvel que era utilizado para o transporte da carga irregular.

De acordo com estimativas das forças de segurança, a ação representa um impacto financeiro superior a R$ 100 mil para organizações envolvidas com o comércio ilegal.

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