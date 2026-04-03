Polícia Civil cumpre mandados e prende suspeitos de homicídio em Palmeira das Missões

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Palmeira das Missões, cumpriu na quarta-feira (1º/04/2026) mandados judiciais relacionados à investigação do homicídio de Paulo Rodrigo Souza dos Santos Soares, ocorrido no dia 21 de fevereiro deste ano.

Na ocasião do crime, por volta das 6h40, a vítima — que cumpria pena no Presídio Estadual de Palmeira das Missões — foi morta a tiros em via pública, em frente ao anexo do regime semiaberto, no bairro Seis de Maio. Conforme apurado, dois indivíduos em uma motocicleta surpreenderam o homem no momento em que ele deixava o local, efetuando diversos disparos de arma de fogo. No local, foram recolhidos estojos de munição calibre 9mm e cinco projéteis.

Desde o registro da ocorrência, a Seção de Investigação realizou diligências contínuas para apurar autoria e motivação do crime. Como resultado, foi deflagrada uma operação policial que resultou no cumprimento de prisões temporárias e mandados de busca e apreensão.

Até o momento, quatro homens foram presos temporariamente. Três deles já estavam detidos no Presídio Estadual de Palmeira das Missões, enquanto o quarto foi localizado e preso no município de Cafelândia, no Paraná.

De acordo com a Polícia Civil, as prisões têm como objetivo garantir o andamento das investigações e a coleta de provas. O inquérito policial segue em andamento, e novas informações deverão ser divulgadas após a conclusão dos trabalhos.

(Foto: Divulgação / 14ª DPRI / PCRS )

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