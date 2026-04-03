Mulher paraguaia é presa com drogas em ônibus durante operação da Brigada Militar em Iraí

Na madrugada desta sexta-feira (3), a Brigada Militar, por meio de policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar (37º BPM), realizou a prisão de uma mulher de 40 anos, de nacionalidade paraguaia, no município de Iraí. Ela é suspeita de envolvimento com tráfico internacional de drogas e uso de falsa identidade.

A ação ocorreu durante a Operação Protetor de Divisas e Fronteiras, quando os policiais abordaram um ônibus que transitava pela região. Durante a fiscalização, foram localizados 49 tabletes de maconha, somando 26,106 quilos, além de um tablete de cocaína com peso de 1,030 quilo e um aparelho celular.

A suspeita foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Santo Ângelo, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.

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