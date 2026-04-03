PRF prende foragido em Santo Antônio do Planalto-RS

Na manhã desta quinta-feira (2), a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem com um mandado de prisão pelo crime de estelionato. A abordagem ocorreu na BR-386, em Santo Antônio do Planalto.

Durante ação de combate ao crime, os policiais rodoviários federais abordaram o condutor de uma motocicleta Honda CG 125, emplacada em Cruzeiro do Sul (RS), que transitava pela BR-386.

A equipe constatou que o motociclista possuía um mandado de prisão por um estelionato ocorrido em Chapecó (SC). O homem, de 62 anos e natural de Erval Grande, já possuía passagens por perturbação ao sossego, furto e pelo próprio crime de estelionato.

Ele foi preso e conduzido à polícia judiciária, onde ficará à disposição do poder judiciário.





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