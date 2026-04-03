Brigada Militar realiza prisão por tráfico de drogas em Seberi

Na tarde desta quinta-feira (02/04), a Brigada Militar, por meio dos policiais militares do 37º BPM, realizou a prisão de um indivíduo de 19 anos e a apreensão de um adolescente de 17 anos pelo crime de tráfico de entorpecentes, no município de Seberi.

Durante a ação, foram apreendidos 6 buchas de cocaína, 16 pedras de crack fracionados e prontos para venda, além de 1 porção maior de crack.Também foram localizados valores em dinheiro, totalizando R$ 314,00 reais, dois aparelhos celulares.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo e realizada a apreensão do menor. O Conselho Tutelar acompanhou os procedimentos.

Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para o registro da ocorrência e lavratura do flagrante.





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