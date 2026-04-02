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Ação conjunta apreende carga milionária de cigarros contrabandeados em Esperança do Sul

Operação entre Brigada Militar e Polícia Civil resultou na retirada de grande quantidade de mercadoria ilegal de circulação.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província - Com Informações Brigada Militar
02/04/2026 às 15h23
Ação conjunta apreende carga milionária de cigarros contrabandeados em Esperança do Sul
(Foto: Efetivo 7°BPM)

Uma operação realizada na manhã desta quinta-feira (02/04) resultou na apreensão de uma grande carga de cigarros de origem estrangeira no município de Esperança do Sul.

A ação ocorreu dentro da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras, envolvendo policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar em conjunto com agentes da Polícia Civil.

Durante a ofensiva, foram apreendidos cerca de 32.500 maços de cigarros contrabandeados, além de um caminhão utilizado para o transporte da mercadoria ilegal.

De acordo com estimativas das forças de segurança, a ação causou um prejuízo superior a R$ 312 mil a grupos envolvidos com o crime organizado.

 

 

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