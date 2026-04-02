Capotamento deixa dois feridos na RS-210 entre Boa Vista do Buricá e São Martinho

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira (02/04), por volta das 10h15, na rodovia RS-210, no trecho que conecta os municípios de Boa Vista do Buricá e São Martinho.

Segundo informações levantadas, o caso envolveu uma saída de pista seguida de capotamento de uma caminhonete Ford Ranger, emplacada em Santa Rosa. Dois homens estavam no veículo e ficaram feridos em decorrência do acidente.

O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros. O motorista apresentou ferimentos considerados graves em uma das mãos e foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência até um hospital para atendimento especializado.

Já o passageiro foi encaminhado por uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde de São Martinho até uma unidade de saúde, onde passou por avaliação médica.

As causas do acidente não foram informadas até o momento.

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