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Polícia conclui investigação e aponta irregularidades em contratação municipal em Humaitá

Inquérito indica possível fraude em processo de compra e envolve servidor público e empresários.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Guia Crissiumal
31/03/2026 às 14h32
Polícia conclui investigação e aponta irregularidades em contratação municipal em Humaitá
(Foto: Produzida com Recurso de IA)

Nesta terça-feira, a Delegacia de Polícia de Humaitá finalizou e encaminhou ao Judiciário um inquérito que apura supostas irregularidades envolvendo a administração municipal e integrantes de uma empresa da região.

De acordo com a investigação, quatro pessoas foram indiciadas por suspeita de participação em um esquema de contratação direta considerada irregular, no qual teriam sido utilizados orçamentos simulados de outras empresas para viabilizar o processo.

O responsável pelo caso, o delegado William Garcez, informou que, ao término das diligências, foram reunidos elementos suficientes que indicam a materialidade e autoria dos crimes investigados, enquadrados como falsidade ideológica e estelionato contra a administração pública, conforme previsto nos artigos 299 e 171, parágrafo 3º, do Código Penal.

 

 

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