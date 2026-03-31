PRF inicia Operação Semana Santa 2026 no RS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia a Operação Semana Santa 2026, intensificando a fiscalização e as ações educativas nas rodovias federais do Rio Grande do Sul. A mobilização ocorre durante o feriado prolongado, entre os dias 02 e 05 de abril, e tem como principal objetivo reduzir acidentes e preservar vidas em um dos períodos de maior movimentação nas estradas.
Durante a operação, a PRF reforçará a fiscalização dos principais fatores de risco para acidentes graves, como o excesso de velocidade, a embriaguez ao volante, as ultrapassagens proibidas e o não uso do cinto de segurança e dos dispositivos de retenção infantil. Radares portáteis e testes de alcoolemia serão intensificados, além de ações educativas voltadas a motoristas e passageiros.
Restrição de tráfego para veículos pesados
Para melhorar a fluidez do trânsito e aumentar a segurança, haverá restrição de tráfego para veículos de carga excedentes em rodovias de pista simples, conforme a Portaria DIOP/PRF n.º 6, de 27 de janeiro de 2025. A restrição vale para veículos que ultrapassem os seguintes limites:
• Largura máxima: 2,6 metros.
• Altura máxima: 4,4 metros.
• Comprimento total: 19,8 metros.
• Peso Bruto Total Combinado: 57 toneladas.
Os horários de restrição são:
quinta-feira (02/04) — 16h às 22h
sexta-feira (03/04) — 06h às 12h
domingo (05/04) — 16h às 22h
Horários de pico e fluxo de veículos
Para evitar congestionamentos, a PRF orienta que os motoristas programem suas viagens e evitem os seguintes períodos de maior movimento:
Saída para o feriado:
➡ quinta-feira (02) à tarde e à noite.
➡ sexta-feira (03) pela manhã.
Retorno do feriado:
domingo (05) à tarde e à noite.
Dicas da PRF para um trânsito seguro:
✔ Descanse antes de dirigir e faça pausas em viagens longas.
✔ Mantenha atenção total e não utilize o celular ao volante.
✔ Respeite os limites de velocidade.
✔ Use o cinto de segurança em todos os assentos.
✔ Não dirija sob efeito de álcool.
✔ Verifique as condições do veículo antes de viajar.
✔ Realize ultrapassagens apenas em locais permitidos e com segurança.
Em caso de emergência, acione a PRF pelo telefone 191.
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp