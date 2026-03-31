Terça, 31 de Março de 2026
19°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

PRF inicia Operação Semana Santa 2026 no RS

Operação especial aposta em fiscalização rigorosa, restrições e orientações para reduzir acidentes e garantir viagens mais seguras

Por: Marcelino Antunes Fonte: PRF
31/03/2026 às 13h43 Atualizada em 31/03/2026 às 14h07
PRF inicia Operação Semana Santa 2026 no RS
(Foto: Reprodução / PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia a Operação Semana Santa 2026, intensificando a fiscalização e as ações educativas nas rodovias federais do Rio Grande do Sul. A mobilização ocorre durante o feriado prolongado, entre os dias 02 e 05 de abril, e tem como principal objetivo reduzir acidentes e preservar vidas em um dos períodos de maior movimentação nas estradas.

Durante a operação, a PRF reforçará a fiscalização dos principais fatores de risco para acidentes graves, como o excesso de velocidade, a embriaguez ao volante, as ultrapassagens proibidas e o não uso do cinto de segurança e dos dispositivos de retenção infantil. Radares portáteis e testes de alcoolemia serão intensificados, além de ações educativas voltadas a motoristas e passageiros.

Restrição de tráfego para veículos pesados

Para melhorar a fluidez do trânsito e aumentar a segurança, haverá restrição de tráfego para veículos de carga excedentes em rodovias de pista simples, conforme a Portaria DIOP/PRF n.º 6, de 27 de janeiro de 2025. A restrição vale para veículos que ultrapassem os seguintes limites:

  Largura máxima: 2,6 metros.

  Altura máxima: 4,4 metros.

  Comprimento total: 19,8 metros.

  Peso Bruto Total Combinado: 57 toneladas.

Os horários de restrição são:

quinta-feira (02/04) — 16h às 22h

sexta-feira (03/04) — 06h às 12h

domingo (05/04) — 16h às 22h

Horários de pico e fluxo de veículos

Para evitar congestionamentos, a PRF orienta que os motoristas programem suas viagens e evitem os seguintes períodos de maior movimento:

Saída para o feriado:

quinta-feira (02) à tarde e à noite.

sexta-feira (03) pela manhã.

Retorno do feriado:

domingo (05) à tarde e à noite.

Dicas da PRF para um trânsito seguro:

Descanse antes de dirigir e faça pausas em viagens longas.

Mantenha atenção total e não utilize o celular ao volante.

Respeite os limites de velocidade.

Use o cinto de segurança em todos os assentos.

Não dirija sob efeito de álcool.

Verifique as condições do veículo antes de viajar.

Realize ultrapassagens apenas em locais permitidos e com segurança.

Em caso de emergência, acione a PRF pelo telefone 191.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação BM)
Segurança Pública Há 5 horas

Homem é preso em flagrante por furto de veículo em Frederico Westphalen

Brigada Militar localiza suspeito após furto em residência e recupera motocicleta

 (Foto: Produzida com Recurso de IA)
Morte Investigada Há 6 horas

Atualização: Polícia apura óbito de jovem encontrado em granja no interior de Três Passos

Caso não apresenta indícios de violência e causa será confirmada por exame pericial.

 (Foto: Força Tática/29°BPM)
Apreensão Há 9 horas

Brigada Militar prende homem por tráfico de entorpecentes em Ijuí

Na ação fora apreendidas várias embalagens fracionadas, um total de 595gramas de Maconha, 100gramas de haxixe, 188gramas de Maconha Camarão, uma balança de precisão, quatro pedras de crack e um telefone celular

 Foto: Divulgação BPAmb
Poluição Há 1 dia

Poluição em rio mobiliza fiscalização ambiental em Seberi

Brigada Militar flagra mortandade de peixes após vazamento de dejetos

 (Foto: Reprodução / Informa Panambi)
Incêndio Há 1 dia

Carreta carregada com motores é destruída por incêndio na BR-285 em Panambi

O fogo se alastrou rapidamente e atingiu a carroceria, que foi completamente destruída.

Tenente Portela, RS
32°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 33°
32° Sensação
1.75 km/h Vento
36% Umidade
100% (1.96mm) Chance chuva
06h43 Nascer do sol
18h34 Pôr do sol
Quarta
32° 17°
Quinta
33° 17°
Sexta
33° 16°
Sábado
35° 18°
Domingo
35° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 6 segundos

Sessão solene na Câmara destaca desafios de mães de pessoas com autismo
Câmara Há 10 segundos

Projeto cria sistema de alerta para pais e proíbe técnicas para incentivar vício em aplicativos
Câmara Há 13 segundos

Projeto aumenta pena para o crime de importunação sexual
Economia Há 14 minutos

Brasil cria 255,3 mil postos de trabalho em fevereiro, aponta Caged
Câmara Há 15 minutos

Entra em vigor lei que viabiliza gastos do INSS com novo salário-paternidade

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,19 -1,20%
Euro
R$ 5,99 -0,42%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 372,764,53 +1,36%
Ibovespa
187,251,95 pts 2.59%
Mega-Sena
Concurso 2990 (28/03/26)
06
14
18
29
30
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6989 (30/03/26)
01
17
26
48
54
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3649 (30/03/26)
06
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2906 (30/03/26)
00
02
04
06
10
11
12
19
26
31
37
43
45
54
73
74
76
79
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias