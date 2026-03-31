Homem é preso em flagrante por furto de veículo em Frederico Westphalen
Brigada Militar localiza suspeito após furto em residência e recupera motocicleta
Por: Andre EberhardtFonte: Jornal Província com Informações BM
31/03/2026 às 11h24
Na madrugada desta terça-feira, 31 de março, a Brigada Militar, por meio do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM), prendeu em flagrante um homem de 37 anos acusado de furto de veículo em Frederico Westphalen.
O caso começou com o atendimento a uma ocorrência de furto em uma residência, onde foram subtraídos diversos objetos, incluindo uma motocicleta Honda Biz. Com base nas informações obtidas no local, a guarnição iniciou buscas e conseguiu localizar o suspeito, efetuando sua prisão.
Após a detenção, o homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica e, posteriormente, conduzido à Delegacia de Polícia, onde foram realizados os procedimentos legais. A motocicleta furtada foi recuperada e devolvida à proprietária.
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