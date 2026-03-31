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Atualização: Polícia apura óbito de jovem encontrado em granja no interior de Três Passos

Caso não apresenta indícios de violência e causa será confirmada por exame pericial.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Alto Uruguai
31/03/2026 às 10h34
Atualização: Polícia apura óbito de jovem encontrado em granja no interior de Três Passos
(Foto: Produzida com Recurso de IA)

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de um homem em um chiqueirão no interior de Três Passos, na tarde desta segunda-feira (30). A Brigada Militar acionou o Corpo de Bombeiros Militar por volta das 17h10min para auxiliar na ocorrência em uma granja de matrizes suínas na localidade de Linha Turvo. O SAMU também compareceu ao local.

De acordo com a Polícia Civil, o homem que morreu foi identificado como Fernando José Kotula, de 23 anos. Ele foi encontrado caído por funcionários da granja. Segundo relato do proprietário aos bombeiros, um colega de trabalho tentou, sem sucesso, realizar manobras de ressuscitação cardiopulmonar.

O delegado Marion Volino, responsável pelo caso, informou que, em princípio, o óbito não decorreu de acidente de trabalho. As causas da morte serão definidas através da necropsia. Não havia sinais de violência.

 

 

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