Brigada Militar prende homem por tráfico de entorpecentes em Ijuí

No fim da Noite desta segunda-feira (30), a Brigada Militar, por meio do 29º BPM, prendeu um homem por tráfico de entorpecentes, no bairro Luiz Fogliato, em Ijuí.

Durante o Policiamento Ostensivo, os Policiais Militares receberam informações pontuais da seção de inteligência sobre um indivíduo que estaria responsável pelo abastecimento de drogas no bairro.

Em averiguação, a Equipe Policial logrou êxito e localizou um indivíduo com as características informadas, que ao ver a presença dos policiais tentou esconder uma sacola em arbustos, sendo o suspeito abordado, identificado, e dentro da sacola foram localizadas várias embalagens fracionadas, um total de 595gramas de Maconha, 100gramas de haxixe, 188gramas de Maconha Camarão, uma balança de precisão, quatro pedras de crack e um telefone celular.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, posterior conduzido à UPA para exames de rotina e apresentado na Delegacia de Polícia, juntamente com o material apreendido, para registro da ocorrência.





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