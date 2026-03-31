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Brigada Militar prende homem por tráfico de entorpecentes em Ijuí

Na ação fora apreendidas várias embalagens fracionadas, um total de 595gramas de Maconha, 100gramas de haxixe, 188gramas de Maconha Camarão, uma balança de precisão, quatro pedras de crack e um telefone celular

Por: Andre Eberhardt Fonte: 29º BPM
31/03/2026 às 07h41
Brigada Militar prende homem por tráfico de entorpecentes em Ijuí
(Foto: Força Tática/29°BPM)

No fim da Noite desta segunda-feira (30), a Brigada Militar, por meio do 29º BPM, prendeu um homem por tráfico de entorpecentes, no bairro Luiz Fogliato, em Ijuí.

Durante o Policiamento Ostensivo, os Policiais Militares receberam informações pontuais da seção de inteligência sobre um indivíduo que estaria responsável pelo abastecimento de drogas no bairro.

Em averiguação, a Equipe Policial logrou êxito e localizou um indivíduo com as características informadas, que ao ver a presença dos policiais tentou esconder uma sacola em arbustos, sendo o suspeito abordado, identificado, e dentro da sacola foram localizadas várias embalagens fracionadas, um total de 595gramas de Maconha, 100gramas de haxixe, 188gramas de Maconha Camarão, uma balança de precisão, quatro pedras de crack e um telefone celular.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, posterior conduzido à UPA para exames de rotina e apresentado na Delegacia de Polícia, juntamente com o material apreendido, para registro da ocorrência.


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