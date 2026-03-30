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Poluição em rio mobiliza fiscalização ambiental em Seberi

Brigada Militar flagra mortandade de peixes após vazamento de dejetos

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Com Informações BPAmb
30/03/2026 às 15h53
Poluição em rio mobiliza fiscalização ambiental em Seberi
Foto: Divulgação BPAmb

A Brigada Militar do Rio Grande do Sul, por meio do 3º Batalhão de Polícia Ambiental, flagrou um caso de poluição hídrica em Seberi.

A ocorrência foi registrada na última sexta-feira, 27 de março, após denúncia. No local, os policiais constataram que o Lajeado Caracol apresentava coloração escura e forte odor.

A situação indicava contaminação do curso d’água. Durante a fiscalização, também foi encontrada grande quantidade de peixes mortos.

O fato evidenciou danos significativos ao ecossistema local. A origem do problema foi identificada em uma propriedade rural. No local, há criação de suínos e lançamento irregular de dejetos.

Os resíduos teriam vazado após danos em uma tubulação durante obras. O responsável foi autuado por crime ambiental. Ele também foi notificado a adotar medidas imediatas para conter o problema.

O caso reforça a importância da fiscalização e do manejo correto de resíduos.

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