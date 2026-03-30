Carreta carregada com motores é destruída por incêndio na BR-285 em Panambi

Uma carreta carregada com motores foi destruída por um incêndio na noite de sábado (28), por volta das 20h30, no quilômetro 416 da BR-285, em Panambi, a cerca de três quilômetros do Trevão, no sentido Santa Bárbara do Sul.

O veículo havia saído de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, com destino a São Pedro do Butiá, quando o motorista percebeu o início do fogo em um dos pneus durante o trajeto. Ao notar as chamas, ele parou no acostamento e acionou o Corpo de Bombeiros.

O fogo se alastrou rapidamente e atingiu a carroceria, que foi completamente destruída. O condutor conseguiu desengatar o cavalinho, evitando que o fogo se propagasse para a cabine.

O Corpo de Bombeiros atuou no combate às chamas com dois caminhões. Durante a ocorrência, a rodovia ficou interditada por aproximadamente uma hora e meia, sendo liberada após o controle do incêndio.

Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal de Cruz Alta, que realizou o registro do caso.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp