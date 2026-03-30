Idoso é baleado durante tentativa de assalto em Carazinho

Uma tentativa de assalto registrada na manhã desta segunda-feira (30) deixou um homem de 75 anos ferido por disparo de arma de fogo, em Carazinho.

De acordo com as informações, a ocorrência mobilizou equipes da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que foram acionados para prestar apoio no atendimento. Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram a vítima com ferimento no braço causado por tiro.

O idoso recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e, na sequência, foi encaminhado pela ambulância de resgate ao Hospital de Clínicas de Carazinho.

Conforme a unidade de saúde, o paciente deu entrada com quadro estável e segue recebendo os cuidados necessários.

O caso ocorreu por volta das 7h50, em um trecho da BR-285, nas proximidades da localidade de Passo da Capoeira. A Brigada Militar registrou a ocorrência e deve apurar as circunstâncias do fato.

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