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Casal é preso com carga de drogas avaliada em mais de R$ 500 mil em Santo Augusto

Durante a ação, foram apreendidos aproximadamente 50 quilos de maconha

Por: Andre Eberhardt Fonte: Comunicação Social do 7º BPM
30/03/2026 às 10h21
Casal é preso com carga de drogas avaliada em mais de R$ 500 mil em Santo Augusto
(Foto: 7ºBPM)

Uma ação da Brigada Militar realizada na tarde de sábado (28) resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas e na prisão de um casal em Santo Augusto.

A ocorrência aconteceu no âmbito da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras, com atuação de policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) e do Batalhão de Polícia Rodoviária. Durante a ação, foram apreendidos aproximadamente 50 quilos de maconha.

Segundo a polícia, o casal abandonou um veículo carregado com a droga e tentou fugir. Após diligências, as guarnições conseguiram localizar e prender os dois suspeitos.

Segundo as autoridades policiais, o prejuízo estimado ao crime é superior a R$ 526 mil.

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